Imperia, riapre la piscina 'Cascione'. Il direttore dell'impianto Matteo Gai:" Vogliamo riportare la Nazionale di pallanuoto in città. Ripartiamo dalle nuove leve." (Video)

La piscina 'Cascione' ha riaperto e la Rari Nantes Imperia si appresta a vivere una stagione a 360 gradi: dai corsi Scuola Nuoto alla libera balneazione, passando per la pallanuoto ed il nuoto.

Ad introdurre le novità è stato il direttore dell'impianto, e direttore generale giallorosso, Matteo Gai:" Il nostro desiderio? Riportare la Nazionale di pallanuoto ad Imperia, per regalare una festa ai nostri concittadini."

Il sodalizio giallorosso ripartirà dalle nuove leve: dopo un paio di stagioni ripartiranno i corsi di Scuola Nuoto per i più piccoli.

Grande attenzione anche per l'agonismo: Andrea Pisano ed Enrico Gerbò avranno la guida tecnica delle prime squadre, entrambe in Serie A2. Merci Stieber e Francesca Giulini saranno invece le allenatrici per le squadre giovanili.

Invariato anche l'organigramma del settore Nuoto, che riparte dal bellissimo bronzo conquistato da Lorenzo Giordano agli ultimi Italiani.