Calcio. La provincia di Savona scopre il calcio alla domenica mattina, apre la Letimbro in casa della Sampierdarenese

E' stato davvero raro assistere a incontri disputati di domenica mattina nell'arco del ponente ligure.

Tranne qualche eccezione dovuta a necessità estreme sulla disponibilità dei campi, o qualche anticipo del Savona alle 11:30 ai tempi della Serie C, la "levataccia" mattutina è particolarmente sconosciuta nel comprensorio savonese.

Per le squadre che militeranno nel girone B di Prima Categoria, ciò però sarà una costante, soprattutto quando il calendario proporrà le trasferte nel genovesato.

Il primo test spetterà alla Letimbro, in casa della Sampierdarenese, mentre le sveglie non saranno fissate in casa Savona, dopo la ratifica dell'anticipo a sabato sera, ore 20:30, in casa del Città di Cogoleto.

Una sfida nuova per club e giocatori, pronti ad avere le domeniche pomeriggio libere, ma qualche sabato sera particolarmente limitato a livello di libertà di orari.

Il programma

Sabato ore 20:30

Città di Cogoleto - Savona

Domenica ore 10:30

Sampierdarenese - Letimbro

San Cipriano - Vecchiaudace Campomorone

Domenica ore 15:00

Campese - Pro Pontedecimo

Speranza - Pra

Vadese - Quiliano & Valleggia