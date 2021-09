Calciomercato. C'è il Celle Riviera per Andrea Cosentino

Com'era facile immaginare, non sarebbe stato necessario attendere troppo tempo per vedere ricollocati con una certa celerità i giocatori esclusi dal Savona. Dopo Puddu al Pietra Ligure, per cui si attende a breve l'annuncio, anche il difensore Andrea Cosentino ha trovato un nuovo club.

L'ex centrale di Bragno e Veloce è infatti da stasera un nuovo giocatore del Celle Riviera.

Il comunicato:

La società Celle Riviera Calcio è lieta di annunciare un nuovo ingresso nel proprio organico.

Dal Savona Calcio arriva il difensore classe ‘87 Andrea Cosentino.

A lui va un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società.