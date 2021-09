Calciomercato, Savona. Occhi su Fonjock per la mediana biancoblu

Appena il Savona ha confermato la rivoluzione all'interno del proprio organico, è partita la caccia ai nomi che avrebbero potuto arricchire l'organico di mister Balleri prima dell'avvio del campionato.

Le operazioni, da qui a sabato, dovrebbero essere particolarmente limitate.

Dopo le voci circolate su Piana, Moresco, Akkari e Sassari, che dovrebbero rimanere nei loro rispettivi club di appartenenza (segno comunque della volontà di rinforzare pesantemente la rosa), il nome più vicino ai biancoblu è quello di Divine Fonjock.

Il centrocampista camerunense classe 1987 rappresenta un profilo ben conosciuto in Liguria, grazie alle esperienze con le maglie di Sanremese (con cui ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza), Lavagnese (oltre 80 gare in 3 anni in bianconero) e ultima quella con l'Albenga, dove ha conosciuto mister Balleri.

L'operazione pare ben avviata e potrebbero emergere novità positive già prima del match contro il Città di Cogoleto.