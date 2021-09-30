Giudice Sportivo, Promozione. Tre giocatori fermati per tre turni, mister Biolzi fermo fino al 14 ottobre

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 26/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 VOLTRESE VULTUR SSDARL perché permettevano ad un soggetto non autorizzato di recarsi presso lo spogliatoio assegnato alla terna. DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/10/2021
AICARDI GIACOMO (BAIA ALASSIO CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/10/2021
BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
IOZZI UMBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)
Al 13' del s.t., a gioco fermo, colpiva con un calcio un giocatore della squadra avversaria, senza provocare alcuna lesione.
MOZZACHIODI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)
al 24' del p.t., a gioco fermo, spingeva volontariamente un giocatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra.
BOTTEGHIN FEDERICO (VALLESCRIVIA 2018)
Al 44' del p.t., a palla lontana, colpiva volontariamente con una manata un giocatore della squadra avversaria, senza provocare lesioni.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)
AMMONIZIONE (II INFR)
MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
ROLLA GABRIELE (FORZA E CORAGGIO)
SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)
BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
RASO ANDREA (PRAESE 1945)
DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)
WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)
DE SIMONE ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
DANIO ALESSANDRO (BAIA ALASSIO CALCIO)
RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
RASO MARCO (BORZOLI)
VOLPE MICHAEL (BORZOLI)
BREEUWER LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BERTAGNA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALKU ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)
PESARE FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)
BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VENTRIGLIA MICHELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SAPORITO DANIEL (LEGINO 1910)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)
MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)
GIACOPETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)
SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)
BATTAGLIA BUSACCA E. (SAMMARGHERITESE 1903)
FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)
GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)
DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)
GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)
GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)
BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
PERDELLI EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)