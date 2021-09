Con Swimtheisland il Golfo dell’Isola di Bergeggi sarà capitale del nuoto in acque libere

Centri storici allestiti a festa sulla costa savonese per accogliere gli oltre 2mila nuotatori in acque libere che raggiungeranno il 2 e 3 ottobre il Golfo dell’Isola per l’undicesima edizione di Swimtheisland. Tra i più prestigiosi della disciplina a livello europeo, il main event del circuito sostenuto da Jaked, partito dalla sarda San Teodoro e proseguito nella gardesana Sirmione, tornerà a rendere coprotagonista un’area dall’inestimabile patrimonio naturalistico, tra grotte sotterranee e spettacolari punti di immersione.





La coinvolgente energia generata dalla due giorni di competizioni è cresciuta nel tempo grazie alla collaborazione tra TriO Events, Regione Liguria, le Amministrazioni comunali competenti e l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, tanto da portare all’avvio, proprio da questa stagione, di un progetto triennale che punta ad affermare il territorio come capitale del nuoto in acque libere.





“Lo sport rappresenta sempre di più una fondamentale leva turistica – afferma Max Rovatti di TriO Events – Proprio la naturale predisposizione del territorio savonese al nuoto outdoor ci sta fortemente motivando nel lavorare, insieme alle Amministrazioni locali, alla creazione delle migliori condizioni per l’accoglienza e la fruizione dei servizi legati alla comunità di appassionati attraverso un progetto strutturato nel tempo. Nostro desiderio sarà rendere Swimtheisland Golfo dell’Isola la più grande festa dell’open water in Europa”.





NON SOLO CICLABILI: ARRIVA LA PISTA NATABILE

Tra gli interventi per un Golfo dell’Isola a misura di swimmer, la recente inaugurazione del percorso natabile, una vera e propria pista lunga oltre 2.5km a cui si potrà accedere liberamente fino al 30 settembre per nuotare, pagaiare e scoprire le bellezze dell’area protetta in totale sicurezza.





“L’obiettivo – dichiara Davide Virzi, direttore dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi - è quello di proseguire nell’attività di tutela della biodiversità e nella promozione di tutte quelle forme di fruizione sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse. Per far diventare l’Area Marina Protetta e il comprensorio del Golfo dell’Isola un punto di riferimento nel panorama regionale e non solo, per gli amanti del turismo sostenibile e delle attività outdoor legate al mare”.





In quest’ottica in estate, grazie alle risorse del progetto Interreg Neptune, sono stati posizionati 27 gavitelli, numerati a distanza di 100 m uno dall’altro e a circa 200 metri dalla costa, per delimitare il Sentiero Blu di Bergeggi, uno dei più lunghi in Italia nel suo genere. Anche la loro tecnica di ancoraggio è stata studiata per essere la più rispettosa possibile dei fondali, minimizzando così, rispetto ai vecchi sistemi, gli impatti sulle praterie di Posidonia oceanica. Il percorso sarà disallestito a fine settembre, ma le autorità competenti stanno già lavorando per ottenere per la stagione 2022 le autorizzazioni necessarie al suo mantenimento anche nel periodo autunnale.





SWIMTHEISLAND ACADEMY

Dal 29 settembre al 3 ottobre il programma partirà con Swimtheisland Academy. Le 4 giornate di training adatte ad ogni livello, che culmineranno con la competizione domenicale, intendono offrire consigli tecnici e tattici con cui approcciarsi al meglio alle gare e al nuoto outdoor. A guidare gli atleti personalità di assoluto rilievo della disciplina, come lo spezzino Simone Menoni, ex Nazionale di fondo e allenatore più volte convocato con la Nazionale Italiana Giovanile Open Water, e Matteo Furlan, campione della Nazionale Italiana e amico di Swimtheisland. I tecnici metteranno a disposizione la propria esperienza e competenza rispetto a temi cardine quali la gestione delle condizioni meteo-marine, l’utilizzo della scia e le strategie con cui scegliere la propria traiettoria. Per informazioni e iscrizioni, con posti ancora disponibili, www.sharetheroad.it













LE GARE DI SABATO 2 OTTOBRE

Da sabato 2 ottobre spazio alle tradizionali gare Swimtheisland, aperte sia ai tesserati sia agli amatori. Alle ore 12 scenderanno in campo i più piccoli con KID’sTHEISLAND sulle distanze di 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni), 400m (10-12 anni). A seguire si svolgeranno le sfide sugli 800mt con format dedicati a tutti: alle 14 il Family Team Event, per squadre miste composte da 2 o 3 membri, alle 15 la Sprint Challenge, strutturata in un turno di qualificazione e una finale, alle 16 la MWM (Man-Woman-Man) Relay. La giornata si chiuderà alle ore 17.30 con le premiazioni in spiaggia.





GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 3 OTTOBRE

All’alba di domenica 3 ottobre, dalle ore 7.30, sarà il momento dell’affascinante Sunrise Swim (1.100mt), la suggestiva e rilassante nuotata non agonistica durante la quale la colorata scia di boe accompagnerà il sorgere del sole. Alle 10 si terrà la Short Swim (1.800mt), il cui tracciato lambirà l’isola di Bergeggi, per proseguire alle 12.30 con la Classic Swim (3.500mt), che come da tradizione porterà i partecipanti a doppiare gli scogli dei Predani fino al rientro con un giro completo dell’isola.





Dalle ore 14 gli atleti affronteranno la Long Swim (6.000mt), effettuando un primo giro sul percorso della Classic Swim e un secondo giro con ulteriore periplo dell’isola di Bergeggi. Le premiazioni, alle ore 17, coinvolgeranno anche i vincitori della Combined Swim, combinata di Short (1.800mt) e Long (6.000mt), la cui classifica verrà stilata sulla somma dei relativi tempi. Iscrizioni su www.swimtheisland.com