Albissola Marina: sabato in sport con la festa delle associazioni sportive

Domani ad Albissola Marina, a partire dalle 10, è in programma la seconda edizione della manifestazione "Albissola Marina in Sport" la festa delle associazioni sportive del territorio. Sulla passeggiata degli artisti dai Bagni La Flaca ai Bagni San Antonio si svolgeranno esibizioni sportive. Alle 17,30 alla presenza del delegato del Coni Roberto Pizzorno, del sindaco Gianluca Nasuti e del consigliere delegato allo sport, Anna Pomarici, è prevista la premiazione dei migliori atleti dell'anno fra cui il paralimpico di Tokyo 2020 Matteo Orsi (tennis tavolo) e la campionessa europea Under 17 di football americano Carola Bianchelli . La manifestazione è organizzata dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con il Centro Provinciale Anas Savona.