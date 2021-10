Calcio, Città di Cogoleto. Travi contro il suo passato: "Savona tappa determinante. Domani sera i biancoblu saranno comunque competitivi"

E' un mix di emozioni unico quello che Francesco Travi vivrà domani sera da allenatore del Città di Cogoleto. Gli azzurrigiallorossi terranno a battesimo infatti il Savona in campionato, la squadra di cui ha indossato la maglia proprio il tecnico nel " Cogo " nel lontano 1996.

"Il Savona - spiega Travi - ha rappresentato molto nella mia storia calcistica e rimarrò sempre legato ai colori biancoblu. Mi auguro però domani sera di fargli vivere un dispiacere sportivo, anche perchè sicuramente avranno tempo per rifarsi.

Contro il Quiliano&Valleggia, pur nelle difficoltà, hanno dimostrato di poter segnare 2-3 reti non appena hanno modo di accelerare per cui sono convinto che dovremo dare il meglio per ottenere un risultato positivo.