Calcio, Vado. Un'altra big per i rossoblu di Solari. "Il Casale ha una rosa veramente forte, ma in settimana abbiamo lavorato davvero bene"

Scorrendo il calendario, fine settimana dopo fine settimana, ci si rende conto in maniera tangibile della qualità del girone A di Serie D.

Il Vado, ad esempio, dopo Derthona e Sanremese, affronterà domani pomeriggio il Casale, una delle squadre maggiormente rinnovate e dal budget più importante dell'intero raggruppamento.

Un rivale di alto profilo, ma mister Solari è fiducioso dopo il buon lavoro svolto in settimana:

"Devo dire che insieme ai ragazzi abbiamo lavorato veramente bene, analizzando nei particolari cosa non ha funzionato a Sanremo.

Abbiamo affrontato una squadra forte e molto più avanti di noi a livello di amalgama, ma con un pizzico di concretezza in più avremmo potuto anche trovare gli episodi giusti per metterli davvero in difficoltà.

Domani, a Casale, ci confronteremo con una squadra altrettanto forte, con molti elementi in arrivo dal professionismo, ma che sta vivendo un percorso analogo al nostro e ciò potrebbe darci delle chance in più.

Oltre a questo c'è davvero una grande carica per il match di domani, con l'auspicio e la volontà di portare in campo il lavoro di un'intera settimana.

Situazione dell'infermeria? Recuperiamo Giuffrida e ciò potrebbe darci più alternative a centrocampo, mentre Anselmo e Brondi saranno ancora indisponibili.

Ci manca ancora qualche sensazione tipica da partita, ma inevitabilmente potremo raccogliere solo con il passare delle settimane..."