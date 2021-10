Calciom Serie D. Sanremese già in viaggio verso la Val d'Aosta, domani la sfida con il Pont Donnaz

Questa mattina la Sanremese ha effettuato l’allenamento di rifinitura in vista del match col Pont Donnaz in programma domani al Comunale di Montjovet alle ore 15.

Sono 20 i convocati biancoazzurri: indisponibili i centrocampisti Maglione (dolore al ginocchio sinistro) e Valagussa (problema muscolare)che proseguono le terapie concordate con lo staff medico per recuperare completamente dai rispettivi infortuni. Non convocati Ferro, Bastita e Lodovici.



PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)



DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)



CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Larotonda (2002)



ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000),

Pellicanó (2002), Scalzi.



La squadra è partita nel primo pomeriggio per la Valle d’Aosta dove

resterà in ritiro a Nus per preparare al meglio la gara.