Pesca Sportiva, domani a Varazze torna il Trofeo Roccatagliata per la quindicesima edizione

Sabato 2 ottobre 2021, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca, a Varazze si terrà la quindicesima (XV) edizione del “Trofeo Roccatagliata”, classica manifestazione di traina costiera, organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze.





Il raduno si svolgerà nel tratto di mare davanti ai Comuni di Varazze e Celle Ligure, entro le tre miglia di distanza massima da riva, con solo due persone a bordo delle imbarcazioni e due attrezzature pescanti con esche artificiali.





Questa manifestazione rappresenta un momento di aggregazione sociale, che si arricchisce con il coinvolgimento dei colleghi dello Sporting Club Celle Pesca Sportiva, con i quali esiste ormai da tempo una consolidata collaborazione, nel cercare di sensibilizzare sia le Autorità Amministrative dei due comuni e sia la popolazione residente che i gentili ospiti, affinchè vengano messe in atto tutte quelle attenzioni necessarie al mantenimento della biodiversità marina e alla conservazione dell’Ambiente terrestre, sempre più compromesso da comportamenti poco rispettosi e dal cambiamento climatico.





Orario: dalle 8:00 alle 11:30 – Ritrovo: in mare davanti alla spiaggia dei Bergamaschi – quota: € 40,00 per imbarcazione, quale rimborso spese organizzazione.





Premi per tutti i partecipanti. Attenzione alle misure minime di cattura dei pesci.





Per info e iscrizioni rivolgersi presso la sede dell’Associazione Pesca Sportiva Varazze, in via dei Tornitori, all’interno del Porto Turistico varazzino, tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:00.