Calcio. Vado, c'è sempre lo zampino di Lo Bosco: i rossoblu, in dieci, strappano un ottimo pareggio a Casale

CASALE - VADO 1-1 (42' Candido, 80' Lo Bosco)

FINISCE LA PARTITA: 1-1 TRA CASALE E VADO, I ROSSOBLU IN DIECI RIESCONO AD ACCIUFFARE IL PAREGGIO CON IL GOL DI CAPITAN LO BOSCO.

94' Favara per Gandolfo, gioca con il cronometro la squadra di Solari

93' crampi per Capra, si allungherà di almeno sessanta secondi il recupero

91' Di Salvatore L. per Lo Bosco, ultimo cambio per il Vado

90' saranno cinque i minuti di recupero

87' ammonito per simulazione Mbaye, tuffatosi in area dopo un presunto contatto con De Bode: nessuna esitazione da parte del signor Gai di Carbonia

85' nerostellati vicinissimi al 2-1, cross dalla destra di Gianola e stacco aereo perentorio di Ricciardo che sfiora il palo alla destra di Cirillo

84' finale di partita apertissimo, punizione per il Casale dopo un fallo di mano di Capra che cercava di lanciarsi in campo aperto

80' LO BOSCOOO! IL PAREGGIO DEL VADO! Azione tutta in verticale: Capra, con un gran tocco, riesce a far correre il capitano rossoblu, bravo a difendere palla e a trafiggere Dadone con un sinistro a fil di palo. 1-1 al "Palli"

78' conclusione sbilenca del neo entrato Palermo, ripartenza del Vado sull'asse di destra Gandolfo-Cossu, traversone del centrocampista rossoblu raccolto direttamente dal portiere Dadone

76' Giuffrida pesca la testa di De Bode, ma la sua incornata non trova lo specchio e il pallone finisce alto sopra la traversa

75' giallo per Silvestri e punizione dalla trequarti destra a favore dei rossoblu

73' Casella per Gilli, altro cambio ordinato da Sesia

71' mischia furibonda davanti alla porta nerostellata, alla fine è la difesa piemontese ad avere la meglio

70' angolo per il Vado, che deve cercare di sfruttare queste situazioni per ristabilire la parità

66' Giuffrida per Cattaneo, forze fresce in mezzo al campo per il Vado

64' Solari corre ai ripari inserendo Magonara al posto di Aperi: 4-3-2 per i rossoblu

61' secondo giallo per Casazza, Vado in dieci uomini. Si fa dura ora per la squadra di Solari, che in questa ripresa non è mai riuscita ad affacciarsi dalle parti di Dadone

57' sbaglia completamente il tempo dell'uscita il portiere Dadone, Lo Bosco cerca di sorprenderlo da posizione defilata, ma il suo tentativo si perde direttamente sul fondo

55' primo giro di sostituzioni su entrambi i fronti: Costantini (per lui problema alla caviglia) lascia il campo a Cossu, mentre Sesia inserisce Giacchino e Mbaye al posto di Forte e Vicini

52' Candido calcia direttamente in porta, Cirillo riesce a toccare con la punta delle dita e la palla si stampa sul palo, nerostellati vicini al 2-0

51' Papi perde palla a centrocampo e da il via alla ripartenza del Casale, che guadagna poi un punizione dal vertice dell'area di rigore dopo la spinta di Casazza ai danni di Rossini

46' inizia la ripresa con gli stessi ventidue in campo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Casale in vantaggio 1-0 sul Vado, decide la rete in chiusura di frazione di Candido

45' un minuto di recupero

44' giallo per Capra, toccato duro Continella all'altezza della mediana.

42' IL VANTAGGIO DEL CASALE: Martin pesca Rossini sulla destra, saltati due avversari prima del diagonale rasoterra respinto da Cirillo, che nulla può sul tap in da due passi da parte di Candido. Nerostellati avanti 1-0

37' Solari inverte gli esterni d'attacco: Aperi a sinistra e Capra a destra per questo finale di primo tempo

33' Rossini raccoglie la sfera appoggiata con il petto da parte di Ricciardo, sinistro forte e centrale controllato in due tempi da Cirillo: il Casale è sempre pericoloso quando si propone nella metà campo avversaria, c'è grande qualità nella rosa a disposizione di mister Sesia

30' si aprono spazi interessanti per le ripartenze del Vado, anche se manca un pizzico di precisione in fase di rifinitura: Capra e Aperi stanno comunque cercando di trovare il guizzo giusto sfruttando il grande lavoro su tutto il fronte offensivo da parte di capitan Lo Bosco

29' Candido ci prova dal limite, De Bode respinge con il corpo e l'occasione sfuma

23' gran discesa di Aperi sulla fascia destra, Vicini costretto a rifugiarsi in angolo

17' gran palla in verticale di Costantini a pescare Lo Bosco, fermato però in posizione di fuorigioco dal secondo assistente

12' ammonito anche De Bode, atterrato Ricciardo lanciato in contropiede dopo un errato disimpegno dei liguri

10' primo giallo del match all'indirizzo di Gilli, fermato Capra in maniera irregolare

7' guadagna metri il Vado, Lo Bosco in mezzo a tre avversari cerca il palo più lontano, deviazione di un difensore nerostellato e sfera in angolo

4' rossoblu in campo con il 4-3-3: tra i pali il '03 Cirillo, mentre in attacco confermato il tridente Aperi-Lo Bosco-Capra

2' subito pericoloso il Casale con Rossini, bravo Cirillo ad opporsi con i piedi al tentativo ravvicinato del numero undici di casa.

1' si parte

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CASALE (4-3-3): Dadone; Gilli, Gianola, Silvestri, Vicini; Rossini, Martin, Continella; Forte, Ricciardo, Candido

A disposizione : Paloschi, Juricic, Brevi, Mbaye, Guarino, Casella, Leveque, Palermo, Giacchino

Allenatore : Marco Sesia

VADO (4-3-3): Cirillo; Gandolfo, De Bode, Pantano, Casazza; Cattaneo, Costantini, Papi; Aperi, Lo Bosco, Capra.

A disposizione : Colantonio, Nicoletti, Magonara, Favara, Cossu, Giuffrida, L. Di Salvatore, Carrer, G. Di Salvatore