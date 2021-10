Tanti episodi non stanno aiutando il Ceriale a dare il via al proprio processo di risalita, l'episodio del gol annullato a Murabito non può giustificare da solo la prova apatica dei biancoblu con il Soccer Borghetto.

Il 4-1 finale ha infatti confermato la piena legittimità della vittoria biancorossa, come conferma il ds Pietro Sansalone.