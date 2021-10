Calcio. Promozione. C'è il derby Ceriale - Soccer Borghetto. Attenzione a Legino - Voltrese

Quarta giornata senza capolista in Promozione.

Già perchè la Praese, a punteggio pieno dopo tre giornate, osserverà il proprio turno di riposo.

Un'occasione da non sbagliare per le inseguitrici, ma anche per chi vuole risalire in fretta la china.

Il Legino in primis, chiamato a dare risposte di alto profilo contro la Voltrese, nel match del Ruffinengo alle ore 15:00, mentre il Celle Riviera sarà ospite della vice capoclassifica, il Vallescrivia.

Attesa a Ceriale per il grande derby tra i biancoblu, alla prima al Merlo dopo la ristrutturazione del campo e un Soccer Borghetto che sta rispettando la propria velocità di crociera nella zona medio-alta della classifica.

Importante in ottica salvezza Camporosso - Veloce, mentre la Baia Alassio torna in trasferta sul campo del Borzoli.

Lontano dalle mure amiche anche Bragno e Golfodianese, rispettivamente sul campo del Serra Riccò e del Via dell'Acciaio.

