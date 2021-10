Calcio, Promozione. Il derby è del Soccer Borghetto, poker biancorosso al Ceriale

CERIALE - SOCCER BORGHETTO 1-4 (48'Fantoni - 39'Auteri, 58' Carparelli rig., Artiano 85' e 88')

49' finisce qua! Il Soccer Borghetto vince il derby

47' tanti applausi anche per Di Lorenzo, entra Serra.

44' Condorelli lascia il campo, dentro Mollo

43' ANCORA ARTIANO! 4-1 SOCCER!

40' TRIS DEL SOCCER CON ARTIANO! ANTICIPO FEROCE DI VIOLA CHE TROVA IL NEOENTRATO. FACILE BATTERE BREEUWER, 3-1!

36' Carparelli prova lo scavino su Breeuwer, pallone di un soffio sopra la traversa. Il numero sette biancorosso lascia il campo tra gli applausi, dentro Gasco

33 si gioca il tutto per tutto Biolzi, Ricotta rileva Di Fino

23' tiro cross di Staltari, Breeuwer smanaccia in angolo

20' doppio giallo a Maxena, anche il Ceriale è in dieci

19 punizione di Fantoni, Messina ha la palla del pareggio, blocca Vicinanza

17' si copre Brignoli, richiamato in panchina Auteri, entra Artiano

14 nel Ceriale entra Messina, fuori Buonocore

13' CARPARELLI NON PERDONA, 2-1 PER IL SOCCER!

11' rigore per il Soccer. Condorelli a terra opportunità enorme per il Soccer Borghetto

7' L'assistente Repetto salva Romeo. Buonocore era stato espulso per doppia ammonizione, nonostante il cartellino fosse il primo. Decisivo l'assistente del secondo assistente. Rosso revocato

3' PAREGGIO IMMEDIATO DEL SOCCER! PUNIIZONE MAGICA DI FANTONI CHE NON LASCIA SCAMPO A VICINANZA1-1

Inizia la ripresa, subito due cambi per il Ceriale, Farizazzo e Bertolaso per Naoui e Gerini.

Secondo tempo

48' finisce il primo tempo. Soccer Borghetto in vantaggio 1-0

45' ingenuità di Angelico. Intervento in ritardo su Gerini e seconda ammonizione inevitabile. Soccer in dieci

39' AUTERI! SOCCER IN VANTAGGIO! PALLA IN VERTICALE A TAGLIARE LA DIFESA DEL CERIALE. BREEUWER NON PUO NULLA DI FRONTE ALLA CONCLUSIONE DEL NUMERO DIECI

37' Di Lorenzo a botta sicura di piattone, miracoloso intervento di Di Fino in chiusura

32'calcio di punizione di Fantoni dal limite, una deviazione a due passi da Vicinanza salva la porta biancoblu

22' ancora proteste del Ceriale. Murabito in pressing su Vicinanza che perde il controllo della sfera. L'arbitro Romeo rileva un fallo

15' replica Angelico provando l'eurogol dalla distanza, palla a pochi metri dalla porta di casa

13' Condorelli sfonda a sinistra, tiro sul primo palo ma Breeuwer c'è

8' ritmi vertiginosi in avvio, si va da una parte all'altra del campo con estrema facilità

2' subito partenza a mille! Doppio intervento di Breeuwer, dall'altra parte magia di Murabito che bacia il palo e infila la porta. Fischiato un fallo però molto dubbio all'attaccante biancoblu

1 si parte!

Primo tempo

Ceriale: Breeuwer, Naoui, Di Fino, Buonocore, Fantoni, Genduso, Gloria, Maxena, Murabito, Gerini, Caneva

A disposizione: Vinci, Badoino, Farinazzo, Masha, Bellinghieri, Messina, Nebroni, Ricotti, Bertolaso,

Allenatore: Biolzi

Soccer Borghetto: Vicinanza, Angelico, Taku, Viola, Gagliardo, Piazza, Carparelli, Di Lorenzo, Condorelli, Auteri, Staltari.

A disposizione: Metani, Mollo, Nardulli, Delmonte, Gasco, Artiano, Serra, Piazzai, Soldati

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Mamberto di Albenga e Repetto di Chiavari