Alluvione. Situazione al momento sotto controllo al campo del "Santuario", da monitorare il rischio frane (VIDEO)

E' una situazione monitorata minuto dopo minuto quella dello stadio Santuario di Savona, dove al momento non si stanno registrando disagi particolarmente gravi.

L'impianto è fortunatamente sopraelevato rispetto al letto del Letimbro, seppur pochi metri più a monte il fiume sia già esondato in maniera pesante, all'incrocio tra Via Santuario e Via dei Governanti

La attenzioni maggiori ora sono rivolte al costone di montagna soprastante la tribuna. L'auspicio è che possa smettere presto di piovere per abbassare il rischio di frane.