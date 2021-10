Calcio, Borgio Verezzi. I Pulcini rossoblu brillano in casa e si aggiudicano il torneo dedicato alla leva 2011

Borgio profeta in patria nel torneo per Pulcini 2011!

In una bella giornata di sport i ragazzi rossoblu hanno avuto la meglio sul Rivasamba in finale per 1 a 0 con gol di Pastorelli, dopo che per tutta la giornata si sono susseguite le sfide tra le 6 squadre partecipanti in un girone all'italiana che ha divertito i presenti.

Di seguito i risultati:

Borgio-Oneglia rossa 7 - 0

Borgio - Calizzano 7 - 0

Borgio - Oneglia Bianca 4 - 0

Borgio - Millesimo 3 - 0

Borgio - Rivasamba, anticamera della finale, con identico risultato della stessa, 1 - 0 con gol di Pulino.

Da sottolineare che ben 5 componenti dei 9 partecipanti giocavano sottoleva, i protagonisti:

Borghetti Vittorio (bravissimo a chiudere imbattuto )

Fiorenzo Geremia (roccioso centrale)

Ponzo Giovanni (perfetto mediano in entrambe le fasi di gioco e premiato miglior giocatore)

Soldati Ludovico (talentuoso potente e intelligente) ,

Pastorelli Pietro (inarrestabile a sinistra),

Pastorelli Simone (bravo a svolgere con eguale qualità il centrocampista centrale e l'esterno)

Pulino Federico (attaccante elegante e intelligente, abile sia sulla manovra che nell'aprire gli spazi e a dare i tempi alla squadra),

Pulino Fabiola (ottimo atletismo e autrice di un paio di gol),

Saccone Leonardo (in costante crescita durante il torneo e positivo a destra).