Il 4-1 del Soccer Borghetto sul Ceriale fotografa al meglio lo stato di grazia che sta vivendo la squadra allenata da Davide Brignoli.

Il tecnico non si lascia sedurre dal secondo posto in graduatoria alle spalle del Vallescrivia, anzi, sottolinea con forza l'utilità dei punti raccolti per i momenti più duri della stagione.

La fiducia nella propria squadra resta comunque alta, sia sotto il profilo tecnico che mentale.