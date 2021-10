Pallanuoto. La RN Savona parte al meglio in Serie A, superata Roma in trasferta 10-5

Buona la prima per la Carige Rari Nantes Savona che nella prima giornata, valevole per la Regular Season del Campionato di Serie A 1, batte la Roma Nuoto 10 a 5 nella piscina del Foro Italico a Roma. I biancorossi hanno mostrato carattere e determinazione, mentre la Roma è riuscita a rimanere in partita soltanto nei primi due tempi. La prossima settimana il Campionato effettuerà la sosta per lasciare spazio alle Coppe Europee. La Carige Rari Nantes Savona sarà impegnata in Ungheria dall'8 al 10 ottobre nel girone di Szolnok valevole per i Qualification Round II della Champions League. Questo il tabellino della partita.



ROMA NUOTO – CARIGE R.N. SAVONA 5 - 10

Parziali (1 – 2) (4 – 3) (0 – 3) (0 – 2)



TABELLINO



Formazioni



ROMA NUOTO: De Michelis,Ciotti, Di Santo Faraglia F., Faraglia P. 2,

Tartaro, De Robertis 1, Voncina, Boezi, Calic 1, Spione 1, Graglia,

Maizzani.

Allenatore Masssimo Tafuro.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios 2, Rizzo, Caldieri, Bruni 3, Campopiano 2, Fondelli 3 (di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta, Maricone, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini



Arbitri: Giuliana Nicolosi E Riccardo Carmignani.



Delegato Fin: Alessandro Duspiva.



Superiorità numeriche:



ROMA NUOTO: 1 / 9



CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 7 + 2 rigori di cui 1 realizzato.



Note:

Usciti per limite falli: Tartaro (Roma) nel 4° tempo.



Nel 1°e 2° tempo in porta nel Savona Da Rold.

Nel 3° e 4° tempo in porta nel Savona Massaro.



Nel 2° tempo Rizzo (Savona) ha sbagliato un rigore (traversa).