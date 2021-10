Finale, lutto nel mondo dello sport: se n'è andato l'ex presidente del Tennis Club, Paolo Gazzani

Lutto nel mondo dello sport finalese, non solo del tennis di cui era grande appassionato fino a diventarne per anni massimo dirigente con importanti innovazioni per il circolo, che ha definito quella di ieri come "una delle giornate più tristi della storia recente".

All'età di 86 anni (ne avrebbe compiuto a breve 87) è infatti mancato Paolo Gazzani, lombardo di origini ma figura storica del tennis non solo finalese, anche ligure, dopo essersi trasferito nella cittadina rivierasca dove viveva.

"Paolo è stato tantissimi anni massimo dirigente del nostro sodalizio - lo ricordano dal Tennis Club - e risalgono alla sua presidenza momenti fondamentali per la nostra storia, quali l’acquisto nel 1979 del primo pallone pressostatico e l’organizzazione di tante iniziative, tra cui i tornei che portarono a Finale Tonino Zugarelli e molti altri giocatori di livello internazionale".

"Fu sotto la presidenza Gazzani che il circolo disputò il campionato di serie A negli anni ‘70 - dicono ancora dal circolo presieduto ora da Davide Gramaticopolo - Fu tra l’altro Paolo, insieme al vice presidente Puppo, a scegliere di affidare nel 2006 all’attuale staff tecnico la direzione della Scuola Tennis, scommettendo su un progetto fondato sul rilancio del vivaio, che di lì a pochi anni garantì al circolo risultati molto prestigiosi a livello giovanile e la costruzione di squadre competitive in tutte le categorie".

"Restano indimenticabili le tante risate negli spogliatoi dopo il 'mitico' doppio del venerdì sera, le liti al tavolo dello 'scopone scientifico', le tante trasferte al seguito delle squadre o dei ragazzi" aggiungono.

"Grazie di tutto caro Paolo" hanno concluso salutandolo i suoi amici del circolo tennistico.