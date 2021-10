Calcio, Savona. C'è Daniele Di Roccia per la mediana, l'alternativa a Canciani è Rinaldi

La vittoria sul Città di Cogoleto maturata sabato sera non ha distolto l'attenzione del Savona sulle operazioni da condurre per ultimare il proprio organico.

Concluso il tesseramento di Fonjock, arriverà un nuovo ingaggio in mediana e l'identikit porta a Daniele Di Roccia. Un inserimento che conferma la volontà del club di allestire una squadra competitiva ma con un tipo di mentalità ben radicato sulla Prima Categoria.

L'ex centrocampista di Speranza, Altarese e Quiliano, classe 1987, rappresenta infatti una vera istituzione del campionato e garantirà a mister Balleri un tassello affidabile nel corso del campionato.

Per quanto riguarda il discorso portiere, sembrano scendere le quotazioni di Gabriele Canciani, dopo l'infortunio al dito: il nuovo nome per la porta dagli Striscioni è quello di Fabio Rinaldi, ex portiere tra le altre di Argentina, Cavese e Messina. L'operazione è stata conclusa pochi minuti fa.