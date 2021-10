Calciomercato. Tris di annunci per il Savona, ecco Rinaldi, Rossetti e Fonjock

Giornata di presentazioni oggi pomeriggio per il Savona che ha ufficializzato due acquisti praticamente già confermati.

L'attaccante Nicolò Rossetti, in campo già a Cogoleto, e il centrocampista Divine Fonjock, ex Lavagnese e Albenga, sono stati tesserati dal club biancoblu.

Confermata anche l'indiscrezione di stamattina, con l'arrivo nel parco portieri di Fabio Rinaldi.

Per il portiere di Mondovì, in Liguria già con la maglia dell'Argentina, è la prima esperienza in Prima Categoria, dopo aver militato in club di Serie C e Serie D.