Calcio, Promozione. Mister Frumento festeggia stasera le 800 panchine, alle 20:30 il recupero tra Veloce e Serra Riccò

Dopo i primi due punti in classifica, incamerati in altrettante partite disputate, la Veloce cerca questa sera il primo successo stagionale, ospitando nel recupero della terza giornata il Serra Riccò.

Una formazione estremamente quadrata e solida quella gialloblu, come hanno potuto testare la Baia Alassio, il Celle Riviera e il Bragno, ma i granata faranno il possibile per regalare a mister Ermanno Frumento una prestazione speciale in occasione delle 800 partite in carriera.

Un traguardo che celebrerà anche il Comitato Regionale Ligure, con la consegna di una targa ricordo da parte del delegato per la provincia di Savona, Carmine Iannece, e del Consigliere Franco Rebella.

Il fischio d'inizio del signor El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari, coadiuvato da Lumicisi di Albenga e Preci di Savona, risuonerà al "Levratto" alle 20:30.

Webcronaca e livescore su Svsport.it