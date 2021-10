Calcio. Promozione. Veloce spuntata, il Serra Riccò passa 3-0 al Levratto in inferiorità numerica

VELOCE - SERRA RICCO' 0-3 (10' Aprile, 66' Ilardo, 93' Manca)

48' MANCA CALA IL TRIS! GRAN GOL DAI 25 METRI, BARILE COLPEVOLMENTE FUORI DAI PALI

45' ultimo cambio per Repetti, Martuffo per Stradi

38' sette minuti alla fine, Piccone rileva Grasso nella Veloce

76' tiro cross di Rampini che attraversa tutta la porta, Bulgarelli alla fine agguanta la sfera

30' Zucca per Aprile, prosegue il valzer delle sostituzioni

28' giallo per Apicella, il direttore ha rilevato una carica su Bulgarelli

25' Repetti ricorre ancora alla panchina, questa volta è Monticone a subentrare a Ilardo

24' Veloce in difficoltà, Bonara di testa sfiora il tris.

23' Preti lascia il campo, al suo posto Torrisi

21' ILARDO RADDOPPIA! DORMITA DELLA DIFESA GRANATA CON ILARDO CHE DI TESTA DEPOSITA A PORTA SGUARNITA

19' proteste della Veloce per la manca espulsione di Preti. Giallo fiscale per aver calciato a gioco fermo per il numero 11 ospite a cui è seguito un fallo in netto ritardo...

15' Veloce vicina al pareggio con Carro Gainzo, il portiere gialloblu risponde presente sul suo palo

12' la Veloce ci prova in ogni modo a impensierire Bulgarelli, manca però qualità a ridosso dell'area di rigore

8' Grasso ci prova da 20 metri, destro inefficace e palla a fondo

4' primo cambio velociano, esce Ranne entra Thomas Polito.

2' si riparte ancora con un giallo, questa volta a Bonara

1' via alla ripresa

Secondo tempo

47' termina il primo tempo al Levratto. Al momento decide la punizione vincente di Aprile.

46' partita molto spigolosa in questo frangente, ammonito anche Carro Gainza

46' punizione di Aprile nuovamente pericolosa, la traversa salva la Veloce dal raddoppio ospite

44' Tensione in tribuna! Doppia discussione sui gradoni! Clima acceso al Levratto

42' Serra Riccò in dieci, intervento da dietro di Traverso su Doci. Gialloblu in inferiorità numerica!

39' replica Doci dall'altra perte del campo, collo destro preso troppo d'esterno per trovare la porta dei genovesi

38' Il Serra Riccò si riaffaccia nell'area di casa, Traverso al tiro, Barile questa volta alza sopra la traversa

34' il cartellino giallo arriva per Rampini

32' numero di Carro Gainza dal limite, sinistro violento che sorvola di pochi centimetri la traversa del Serra.

30' De Mattei non ce la fa, al suo posto entra Manca.

28' giallo anche per Stradi, intervento in ritardo su Rampini

24' fase di pressione del Serra Riccò, De Ma Mattei a terrapoco dentro all'era di rigore

20' ammonito Doci, proteste della squadra granata

16' Traversa della Veloce! Ancora Giguet! L'impatto con la sfera è perfetto, forse troppo, tanto che la sfera, dritta per dritta, impatta sulla trasversale

10' APRILE! SERRA RICO' IN VANTAGGIO! PUNIZIONE A FIL DI PALO CHE BARILE NON RIESCE A TOGLIERE DALLA PORTA!

9' dopo l'occasione di Carro è Giguet a testare i riflessi di Bulgarelli, parata centrale per l'estremo gialloblu

6' 4-4-1-1 per i granata, con Carro Gainza in appoggio a Doci

3' Veloce senza timori reverenziali in questo avvio, prediletta la fascia destra con Giguet chiamato spesso alla sovrapposizione

1' si parte!

Primo tempo

VELOCE: Barile, Giguet, Rampini, Grasso, Apicella, Cosentino, Diana, Carro, Doci, Vallerga, Ranne.

A disposizione: Cerone, Piccone, Sarpa, Testori, Belmonte, Polito, Murialdo, Di Leo

Allenatore: Frumento

SERRA RICCO': Bulgarelli, Ilardo, Robotti, Bonara, Garibaldi, Vignolo, Stradi, De Mattei, Traverso, Aprile, Preti.

A disposizione: Sommariva, Torrisi, Bixio, Martuffo, Monticone, Spatari, Manca, Zucca

Allenatore: Repetti

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui

Assistenti: Lumicisi di Albenga e Preci si Savona