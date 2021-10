Calcio, Serie D. Doppio Aperi, primo urrà per il Vado: Caronnese battuta 2-1

VADO - CARONNESE 2-1 (31' rig., 48' Aperi - 44' Esposito rig.)

45'+8' Recupero allungato dopo l'azione dubbia che ha portato all'espulsione. Alla fine arriva il triplice fischio.

45'+5' Contatto in mezzo al campo tra Capra e un avversario, per il signor Iannello rosso diretto ai danni del giocatore vadese.

45' Si andrà avanti ancora per 5'.

45' Capra sugli scudi, gestisce il possesso della sfera e cerca di servire Di Salvatore ma l'esterno non riesce ad arrivare per primo sulla sfera all'interno dell'area.

40' Fallo di Papi dopo un tocco dubbio di un giocatore della Caronnese. Protesta la panchina rossoblu di casa, ammonito il tecnico Solari.

38' Qualche problema per Gandolfo che necessita dell'intervento dei sanitari. Ne approfitta Solari che sostituisce proprio il terzino destro con Favara e Lo Bosco con Carrer.

35' Resta il Vado la più pericolosa delle due squadre in campo. Ora prova la Caronnese a impensierire Cirillo con un cross di Coghetto, debole e tra le braccia dell'estremo vadese.

29' Lascia il campo l'uomo che finora decide il match, Aperi, al suo posto l'ex Albenga e Imperia Leonardo Di Salvatore.

25' Terzo cambio per mister Scalise: Putzolu sostituisce Vernocchi.

20' Doppia sostituzione per gli ospiti: fuori De Lucca e Argento per Alessandro Cattaneo e Corno.

19' De Bode si porta in area sul corner e per un soffio sfiora la deviazione vincente col tacco. Ripartono gli avversari ma Gandolfo ferma la corsa Rocco e viene ammonito.

18' Ruba un bel pallone Capra che resiste alla carica dell'avversario poi ma non trova nessun compagno pronto a raccogliere il suo cross. Ma c'è la deviazione di un difensore lombardo.

14' Azione in solitaria di Lo Bosco, la cui conclusione viene respinta dai difensori ospiti. Ci prova di seconda intenzione Papi ma calcia a lato.

7' Si presenta sul punto di battuta della punizione Aperi, traiettoria troppo debole e poco angolata, para Ansaldi.

6' Capra si conquista un fallo su cui i giocatori lombardi hanno qualcosa da ridire. Ne fa le spese il capitano Cosentino che viene ammonito.

3' TORNA AVANTI IL VADO! Ancora Aperi riesce a bucare la porta di Ansaldi trovando la zampata vincente da due passi dopo la girata di Lo Bosco.

1' Subito un cambio per mister Solari: Cossu rimane negli spogliatoi, in campo Paolo Cattaneo.

SECONDO TEMPO



45'+1' Termina con un solo minuto di recupero la prima frazione sul risultato di sostanziale parità, non solo nel risultato.

44' PAREGGIO DELLA CARONNESE! Stavolta dagli undici metri Esposito non sbaglia: stesso angolo e ancora spiazzato Cirillo. Stavolta il fallo commesso da un giocatore del Vado reo di aver toccato il pallone con un braccio.

34' Orrore dal dischetto, la Caronnese fallisce il pareggio! Atterrato in area vadese Vitiello, per Iannello si tratta di rigore: Esposito calcia dopo una rincorsa a passettini e spiazza Cirillo, ma manda a lato.

31' VANTAGGIO DEL VADO! Freddo Aperi dal dischetto a spiazzare Ansaldi. Rossoblu liguri avanti 1-0.

29' Calcio di rigore per i padroni di casa! Dopo alcuni minuti poco emozionanti ma con un Vado in crescita, sussulto di Capra che entra in area e viene steso da un avversario. Per il fischietto messinese nessun dubbio a indicare il dischetto.

19' Serpentina sull'esterno sinistro dell'area per Capra che rientra sul destro e scarica per l'accorrente Giuffrida. Tiro intercettato da un compagno e palla sul fondo.

17' Insiste la squadra di mister Scalise spostando la palla da una parte all'altra dell'area vadese con due cross delle ali, ma Vitiello non riesce ad impattare di testa.

15' Partita scorbutica, provano gli ospiti a cercare la conclusione nello specchio con uno schema da corner ma il tiro di Esposito è da dimenticare.

8' Palla in profondità della Caronnese a cercare gli avanti, in uscita bassa, nonostante qualche difficoltà, ha la meglio Cirillo.

2' Approccio aggressivo del Vado che tenta con Giuffrida la prima conclusione del match, ma il tiro dalla lunga distanza è impreciso.

1' Padroni di casa in completa tenuta bianca, lombardi con la classica divisa rossoblu.

PRIMO TEMPO

VADO: Cirillo; Gandolfo, Magonara, Papi, De Bode, Pantano, Capra, Giuffrida, Lo Bosco, Aperi, Cossu.

A disposizione: Colantonio; Nicoletti, Zanchetta, Favara, Cattaneo, Costantini, Di Salvatore L., Carrer, Di Salvatore G.

Allenatore: M. Solari

CARONNESE: Ansaldi; Coghetto, De Luca, Arpino, Cosentino, Vernocchi, Argento, Raso, Vitiello, Rocco, Esposito.

A disposizione: Angelina; Galletti, Lazzaroni, Cattaneo, Corno, Putzolu, Vincenzi, Diatta, Musazzi.

Allenatore: M. Scalise

Arbitro: Iannello di Messina

Assistenti: Rinaldi e Palermo di Pisa