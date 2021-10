Sidecar: il varazzino Simone Zamboni è Campione Italiano e Internazionale

Dopo aver conquistato il terzo tricolore consecutivo Simone Zamboni ha risposto alla chiamata internazionale e non ha deluso le aspettative di Ozimo il quale ha visto in lui le qualità per subentrare al suo esperto passeggero che ha abbandonato le competizioni.

“Ozimo mi ha contattato a campionato in corso, ero felicissimo della chiamata -dice Simone- ma stavo disputando il campionato italiano con Loris, mancavano poche gare ed eravamo primi in classifica; la proposta era allettante, ma non riuscivo a disputare i due campionati contemporaneamente perché le date erano spesso in concomitanza e non potevo abbandonare il pilota che mi ha dato la possibilità di mettermi in evidenza ed al quale sarò sempre grato, per di più ad un passo dal terzo tricolore… “

Arriva la gara di Most, in Repubblica Ceca, 11 e 12 luglio, la data è “libera” e Simone, dopo aver ricevuto il parere positivo di Loris, raggiunge il circuito.

Il debutto internazionale non poteva essere migliore: gradino più alto del podio e Inno di Mameli.

Salire su un sidecar mai visto, in un contesto internazionale mai provato prima, in una realtà che è dura se non la si conosce a fondo, con un pilota veloce, esperto ma sconosciuto, su un tracciato da imparare in fretta e senza la presenza dei propri cari ad infondere serenità dimostra di che pasta è fatto il giovane Simone.

Domenica 12 Settembre, a Volterra, Loris Bottino e Simone Zamboni vincono il campionato italiano con una giornata di anticipo rendendo così possibile la trasferta in Germania per disputare l’ultima prova dell’ International Trophy sulla pista di Oschersleben il 2 e 3 ottobre.

Anche in Germania Ozimo e Zamboni salgono sul gradino più alto del podio conquistando anche il Titolo Internazionale.