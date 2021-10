Calcio, Mallare. Appello a volontari per il ripristino del campo da gioco: "Insieme ce la possiamo fare"

L'obiettivo di esordire tra le mura amiche, nella prima di campionato contro il Pontelungo, è tutto fuorchè che abbandonato da parte del Mallare, nonostante i danni causati al manto di gioco da parte delle precipitazioni torrenziali di lunedì scorso.

Così il club rossoblu ha lanciato un appello alla ricerca di volontari che domani pomeriggio, sabato 9 ottobre, possano aiutare il club valbormidese per la manutenzione del campo di casa:

"Questa è la situazione del campo sportivo di Mallare. Sicuramente non è tragica come altri impianti ma è seria e allo stato attuale non sarebbe possibile disputare una partita ufficiale. Considerato che domenica 17 dovremmo esordire in casa contro il Pontelungo abbiamo deciso di organizzare per SABATO 9 OTTOBRE ORE 14.00, una giornata dedicata alla pulizia e bonifica del manto in modo da poter iniziare finalmente il campionato sul nostro campo.