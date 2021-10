Calcio, Pietra Ligure. Gianmaria Genta spinge i biancocelesti a non mollare: "Serve più consapevolezza, con i valori che abbiamo possiamo giocarcela contro chiunque"

Il percorso per tornare a pieno regime è già stato tracciato e nell'arco di poche settimane Gianmaria Genta ricomincerà con costanza a tracciare geometrie e traiettorie d'inserimento nella mediana del Pietra Ligure.

Il centrocampista ha avuto modo nel corso del secondo tempo contro il Varazze di riassaggiare il campo, contribuendo al successo ottenuto all'Olmo – Ferro.

Un punto di inizio, soprattutto nell'approccio verso i prossimi impegni.







Ginamaria, non poteva esserci rientro migliore.

“Dal punto di vista del risultato sì, ma personalmente non sono ancora in formissima. Piano piano sto aumentando i giri degli allenamenti e tempo qualche settimana avrò modo di ritrovare la forma più adatta”.







Quella con il Varazze può essere la vittoria chiave per aprirvi le prospettive di un campionato più sereno?

“All'inizio la sconfitta con il Ventimiglia ha inciso molto, anche perchè quella partita l'abbiamo persa da soli. Credo molto nel potenziale del Pietra Ligure: siamo una gran bella squadra e dobbiamo credere di più in noi stessi. Scorrendo le altre rose faccio fatica ad esempio a trovare giovani con le nostre qualità. Penso al settore offensivo e a un ragazzo come Alfano che non conoscevo. Se questo gruppo incanala al meglio le proprie energie mentali può davvero giocarsi i tre punti contro chiunque.

Recentemente - continua Genta - abbiamo perso concentrazione con troppa facilità, ma percepisco che questo atteggiamento stia cambiando. C'è tanto da migliorare, è vero, ma la strada che abbiamo intrapreso è finalmente quella giusta”.







Per confermarsi, almeno sotto l'aspetto mentale, non c'è controprova migliore che la partita di domenica con la Cairese.

“E' una buonissima squadra che rispetto profondamente per la qualità dei giocatori che ha a disposizione, ma non dobbiamo minimamente avere paura di loro. Ripeto, non siamo inferiori a nessuno, il vero punto debole del Pietra Ligure siamo noi stessi: se scendiamo in campo dimostrando le nostre qualità il pronostico è aperto, poi se gli avversari si dimostreranno più bravi gli faremo un applauso, ma guai a entrare sul terreno di gioco condizionati dal timore”.