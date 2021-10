Calcio, Prima Categoria. Si avvicina il derby con il Savona per lo Speranza, Marco Sciutto: "Super concentrati e giochiamocela"

Si lavora duro in casa Speranza, domenica infatti c’è la storica sfida contro il Savona, a cui la squadra di Girgenti si sta preparando al meglio. Dopo il pareggio all’esordio con il Pra FC, i rossoverdi vogliono dare continuità, ma contro gli striscioni non sarà di certo semplice. Della gara ha parlato il giovane Marco Sciutto, tra i più brillanti in questo inizio di stagione:

“Sarà sicuramente una partita difficile, i biancoblù sono una squadra molto forte con elementi di categoria superiore. Allo stesso tempo però credo che concentrandoci su ciò che abbiamo fatto in allenamento possiamo disputare un’ottima partita e dare del filo da torcere. In più il fatto che sia un derby storico per la società sarà davvero stimolante, sono certo che tutti saranno motivati al massimo a far bene.”

Seppur classe 2002, l’ex Vado gioca centrale nella difesa savonese: “Il ruolo che il mister mi ha dato è quello che preferisco, nonostante ci sia stato un grande cambiamento rispetto agli anni scorsi. Da una marcatura a zona siamo passati ad una uomo contro uomo e a questo mi devo ancora adattare. Ho notato grandi miglioramenti dalla partita in Coppa, siamo un gruppo molto giovane e con grandi margini, dobbiamo solo pensare a lavorare e crescere quanto più possibile.”