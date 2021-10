Pallanuoto, Champions League: inizia con un pareggio il secondo round di qualificazione della Rari Nantes Savona

Ha preso il via oggi, a Szolnok in Ungheria il Girone “C” valevole per il concentramento Qualification Round II della Champions League.

La Carige Rari Nantes Savona ha pareggiato, poco fa, con i greci del Vouliagmeni il primo incontro della prima giornata. 10 a 10 è stato il risultato finale di una partita giocata sempre punto a punto e, particolarità, con tutti e quattro i parziali finiti sempre in parità 3– 3, 3 – 3, 3 – 3, 1 – 1. Per i savonesi sono andati a segno Rizzo 3 (di cui 1 su rigore), Fondelli 2 (di cui 1 su rigore), 1 rete a testa per Molina, Vuskovic, Rocchi, Iocchi Gratta e Bruni.

Domani alle 18 i biancorossi di Alberto Angelini affronteranno i padroni di casa, e grandi favoriti del girone, dello Szolnok.



Tutti i tabellini delle partite sono consultabili sul sito della Len al

seguente link:



http://len.microplustiming.com/lenchampionsleague/index.php?cal=1







Questo il calendario delle partite in programma:



1^ giornata - Venerdì, 8 ottobre 2021:



16,00 VOULIAGMENI (GRE) - CARIGE R.N. SAVONA (ITA)



18,00 SZOLNOK VSC (HUN) - JADRAN HERCEG NOVI (MNE)







2^ giornata - Sabato, 9 ottobre 2021:



16,00 JADRAN HERCEG NOVI (MNE) - VOULIAGMNEI (GRE)



18,00 SZOLNOK VSC (HUN) - CARIGE R.N. SAVONA (ITA)







3^ giornata - Domenica, 10 ottobre 2021:



09,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) - JADRAN HERCEG NOVI (MNE)



11,00 SZOLNOK VSC (HUN) - VOULIAGMENI (GRE)