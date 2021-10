Calcio, Imperia. Sono 20 i convocati di Cortellini per la trasferta di Asti

Mister Paolo Cortellini ne convoca 20 per la trasferta di Asti. Domani alle 15 i neroazzurri affronteranno i piemontesi per rifarsi delle due sconfitte con Chieri e Novara. Prima chiamata per il nuovo arrivato Alessio Petti, out Luca Di Lauri per squalifica.

Questa la lista completa:

Michele Lacirignola, Gianluca Bova, Alessio Petti, Nicholas Mara, Luigi Castaldo, Tommaso Bacherotti, Luca Carletti, Mattia Comiotto, Giacomo Fazio, Angelo Gabriele, Davide Canovi, Giuseppe Giglio, Fausto Coppola, Amin Fatnassi, Michael Tallevi, Ricard Kacellari, Aleksander Grazhdani, Lorenzo Cassata, Gennaro De Simone, Francesco Giardiello.