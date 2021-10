Calcio, Prima Categoria. Quiliano&Valleggia pronto a rifarsi, Seck Pathe: "Un grande gruppo, sono certo che ci sarà una reazione"

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato del Quiliano&Valleggia, la squadra di Ferraro è infatti stata battuta in rimonta dalla Vadese, in un match molto sentito da entrambe le parti. Tra i nuovi arrivi che si è messo subito in luce c’è Seck Pathe, che parla così delle sue prime settimane con i biancorossi:



“Mi sono trovato benissimo, c’è un gruppo molto affiatato che gioca insieme da anni, per questo posso dire che qui si respira un’aria di famiglia prima che di squadra. Non ho avuto problemi ad ambientarmi, è un clima molto sereno.”

Domenica c’è la Campese, altra squadra sulla carta attrezzata: “Non abbiamo iniziato come speravamo, è arrivata una sconfitta amara alla quale dobbiamo subito reagire. Del prossimo avversario in molti ne parlano bene, sono certamente una squadra con delle qualità importanti, ma noi non dobbiamo avere timori, stiamo lavorando bene e siamo affiatati, mi aspetto già da questa gara una reazione da parte di tutti.”

Stagione che potrebbe essere quella della definitiva ripresa: “E’ un anno e mezzo che praticamente non giochiamo, speriamo possa essere davvero la volta buona. Io voglio dare il massimo e fare un bel campionato, voglio soprattutto divertimi, perché il calcio è divertimento prima di tutto.”