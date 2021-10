Calcio, Sanremese. Le scelte di Andreoletti per la trasferta di Fossano, assenti Larotonda, Pellicanò e Maglione

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match col Fossano in programma domani allo stadio Pochissimo alle ore 15.



La squadra, dopo aver lavorato in sala video al Comunale con lo staff tecnico, si è spostata ad Ospedaletti per l’allenamento. Dopo la fase di riscaldamento agli ordini del preparatore atletico Molteni, Bregliano e compagni hanno disputato una partitella su campo ridotto e poi hanno ripassato gli schemi in fase di possesso e non possesso e sui calci piazzati.



Mentre il centrocampista Maglione continua a lavorare a parte, è rimasto a riposo Pellicanó che ieri in allenamento ha rimediato una botta al ginocchio. Maglione, Pellicanó e Larotonda, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata col Casale, non saranno della gara. Non convocati Ferro e Lodovici.



Sono 20 gli atleti che domani mattina partiranno per il Piemonte. Ecco l’elenco completo.



PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Bastita (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000), Scalzi.