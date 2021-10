Domani è già tempo di tornare in campo per il Vado, nella trasferta di Saluzzo, ma anche il direttore sportivo Luca Tarabotto ha avuto modo di esprimere le propria soddisfazione per il 2-1 sulla Caronnese.

Una prova non perfetta dal punto di vista tecnico per i rossoblu, ma il ds ha comunque sottolineato il grande spirito di gruppo che ha contraddistinto il team di Solari contro i lombardi.