Calciomercato. La Vadese chiude con la ciliegina in attaco, tesserato Nicolò Piu

Il comunicato:

La ASD Vadese Calcio 2018 mette a segno l’ultimo colpo di mercato, tesserando l’attaccante Niccolò Piu.

“Come avevo preannunciato, e con la pazienza di un pescatore, ho atteso che si presentasse l’occasione propizia per concludere il mercato“, dichiara il DG e mister Tony Saltarelli.

“Il tesseramento di Nicolò Piu rafforza in maniera determinante la nostra parte offensiva. Abbiamo così una rosa con 2 giocatori per ogni ruolo, il che crea la giusta e sana concorrenza nella rosa, che spinge tutti a rendere di più”

“Siamo contenti che tra le tanto offerte Niccolò abbia scelto la nostra società è il nostro progetto”

I primi contatti tra Piu e la nostra società risalgono a quest’estate poi stoppati dal passaggio dell’Arenzano in Eccellenza. Trattative riprese qualche giorno fa per le necessità lavorative del giocatore che hanno portato alla firma in data odierna

Piu, classe 2000, vanta nella sua carriera presenze nella primavera di Genoa e Torino, Como, Finale e Varazze.