Non solo scommesse sportive: a Savona milioni di euro investiti in giochi da casino

Che tutta l’Italia sia un Paese particolarmente votato al gioco d’azzardo, si sa. Però ci sono delle città e delle Regioni in cui il gioco è particolarmente preso sul serio. Alcuni Comuni, infatti, hanno fatto registrare nel corso degli ultimi anni un aumento esponenziale dell’investimento nel gioco. A prescindere dal fatto che si tratti di gioco online, oppure fisico. A Savona, i dati confermano una crescita impressionante.

I dati di Savona

Il 2021 deve ancora terminare, quindi i dati certi sono quelli del 2020. A Savona, sono stati investiti oltre 69 milioni di euro in tutte le attività legate al gioco. Parliamo, quindi, di slot machines, gratta e vinci e giochi online, particolarmente diffusi negli ultimi tempi. Il dato è davvero rilevante, considerando anche il fatto che la crescita riguarda anche il gioco telematico a distanza.

Basti guardare anche i dati Nazionali per rendersi conto di quanto questo settore sia ormai diventato una colonna portante dell’economia del Paese: negli ultimi dieci anni circa sono stati investiti oltre 800 miliardi di euro dai giocatori.

Se da un lato il settore del gioco è spesso visto in maniera diffidente, va detto anche che questo ricopra un ruolo assolutamente di primo piano nella nostra economia: d’altronde, i dati sono chiari e vedono il settore occupare oltre l’1% del PIL nazionale. Molti dei soldi che arrivano dai giocatori, infatti, vengono poi reinvestiti in quanto tasse. Da considerare anche quanti imprenditori riescano a dare lavoro a migliaia di dipendenti in giro per la Penisola.

L’online la fa da padrone

Se in passato erano le scommesse sportive e le lotterie fisiche a farla da padrone, oggi le cose sono cambiate. Questo perché l’importanza dell’online ha assunto dei contorni molto marcati ed evidenti. Per prima cosa la scelta per l’utenza è molto più ampia rispetto ad una decina di anni fa: oggi è possibile giocare persino a scala 40 online , e tutti i giochi classici della tradizione italiana.

Al giorno d’oggi è difficile imbattersi in siti di gioco che non mettano a disposizione dell’utenza tanti giochi di vario tipo. Questo perché aumentando la concorrenza, le case produttrici hanno capito che dovevano offrire un servizio sempre migliore e più performante all’utenza. Per esempio, sono stati assicurati dei bonus di benvenuto, consistenti in denaro reale o virtuale che viene assegnati agli utenti al momento dell’iscrizione.

Tra i giochi più amati dagli italiani, oltre a quelli che riguardano la nostra tradizione, troviamo sicuramente anche il poker, le roulette e le slot machines. In tutti i casi si parla di giochi abbastanza antichi, che hanno trovato nella loro trasposizione digitale una fortuna mai vista. Basti pensare al fatto che esistono persino dei siti web interamente dedicati esclusivamente a questi giochi. La passione che spinge i giocatori a divertirsi con questi giochi è il fatto che siano facili da imparare e siano particolarmente rapidi, veloci e intuitivi. Fondamentalmente oggi è impossibile trovare un sito di gioco che non presenti questi giochi.