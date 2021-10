Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Ultimo atto della fase a gironi per i primi tre gruppi, qualificazione in gioco solo in Atletico Argentina - Andora

Buona parte dei verdetti è stata già emessa per le squadre impegnate oggi in Coppa Liguria, ma tanti restano i gironi ancora alla ricerca di una propria vincitrice. Oggi si concluderà il programma per valbormidesi e ponentine, mentre le squadre del comprensorio savonese completeranno la prima fase il prossimo 20 di ottobre.

Tutti i riflettori sono puntati sul girone A, dove lo scontro diretto tra Atletico Argentina e Andora decreterà la capolista del primo raggruppamento. Un piccolo vantaggio in partenza lo cova la squadra di Delfino, a cui basterà il pareggio per ottenere il passaggio del turno.

Giochi già fatti, invece, nei gironei B e C, con Pontelungo e Carcarese già qualificate.

I granata di Zanardini affronteranno la San Filippo Neri, mentre i biancorossi riceveranno l'Altarese. Millesimo - Aurora completerà il programma.

Le gare odierne.