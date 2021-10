Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Scatta la seconda giornata, entrano in gioco anche il Ventimiglia B e il Vadino

Seconda e penultima giornata nei gironi di qualificazione di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Le graduatorie inizieranno ad assumere contorni più delineati e al contempo ci sarà modo per diverse società di scendere per la prima volta in campo dopo il turno iniziale di riposo.

Sarà così per il Ventimiglia B, avversaria odierna del Real Santo Stefano, sconfitto largamente all'andata dalla Virtus Sanremo.

Nel gruppo B battesimo invece per l'ambizioso Vadino, impegnato nel derby ingauno contro la Villanovese.

Si completa nel gruppo C invece il programma della seconda giornata, con la San Francesco Loano chiamata ad ottenere l'intera posta in palio per rimanere agganciata al Borgio Verezzi.

Sfida sulla carta già decisiva nel gruppo D tra la Priamar e i White Rabbit, entrambe vittoriose all'esordio, mentre Dego e Pallare saranno obbligate a vincere per restare in corsa qualificazione.

Nel girone E comanda la Carcarese B, oggi impegnata con la Rocchettese. I rossoblu sono a quota uno insieme al Cengio, avversaria odierna del Plodio.

Nel Girone F svettano dopo 90 minuti l'Albissole e il Varazze B entrambe ospiti di Sassello e Santa Cecilia.