Calcio, Eccellenza. Banco di prova per Pietra e Cairese: la cronaca del match LIVE

PIETRA LIG. - CAIRESE 2-0 (2' Alfano, 24' Rovere)

46' Si conclude con un ultimo sussulto degli ospiti la prima frazione.

45' Gara molto spezzettata in questi ultimi minuti, si giocherà ancora per un giro di lancette.

40' Non riuscendo a costruire molto di pericoloso la squadra, Saviozzi ci prova con un tiro da fuori: palla alta.

37' Riesce a trovare la conclusione con uno schema da rimessa laterale la squadra ospite con la sponda volante di Pastorino per il tiro di Grandoni, ma la palla è fuori.

33' Controllo non perfetto di Insolito, ma è altrettanto irruento l'intervento di Colombo, che viene ammonito.

24' RADDOPPIA IL PIETRA! Tiro di Rovere che coglie in controtempo Moraglio che prova a salvarsi con l'ausilio del palo ma non riesce poi a evitare in tempo che la carambola varchi la linea.

23' Triplo miracolo di Moraglio che prima si oppone sulla doppia conclusione di Insolito e manda in angolo, poi sul corner si ripete alzando in corner il colpo di testa ben piazzato di Pili.

21' Soluzione a sorpresa da calcio di punizione laterale per la Cairese, Grandoni calcia ma para Allegri.

18' Angolo per i biancazzurri, ma sul tiro dalla bandierina bravo Doffo ad anticipare Pili.

15' Cerca lo schema da calcio piazzato la squadra ospite, Puddu libera l'area e lancia una ripartenza in cui Insolito è furbo a inserirsi sul retropassaggio di testa di Boveri, ma ci arriva prima Moraglio.

7' Colpo di testa di Prato lanciato in proiezione offensiva, si oppone un difensore del Pietra dando via a una ripartenza che si spegne con un contatto dubbio nell'area cairese.

2' SUBITO AVANTI IL PIETRA! Calcio di punizione magistrale calciato da Alfano, nulla da fare per Moraglio.

1' Tutto pronto per il signor Romeo, si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIG. (4-4-2): Allegri; Giglio, Praino, Pili, Gambetta; Alfano, Tona, Puddu G., Insolito; Rovere, Metalla.

A disposizione: Pastorino; Corciulo, Barone, Basso, Rignanese, Roda, Genta, Balla, Ballone.

Allenatore: M. Pisano

CAIRESE (3-4-2-1): Moraglio; Prato, Doffo, Boveri; Tamburello, Durante, Grandoni, Colombo; Pastorino, Berretta; Saviozzi.

A disposizione: Rizzo; Turco, Poggi, Piacentini, Piana, Briano, Haxhiraj, Carocci.

Allenatore: D. Alessi - Battistel

Arbitro: Romeo di Genova