Calcio. Giovanati timbra all'esordio e l'Ospedaletti batte il Varazze

Esordio da incorniciare per Edoardo Giovanati che, alla sua prima apparizione in maglia orange, regala tre punti preziosi alla sua nuova squadra nella delicata sfida contro il Varazze. La formazione di mister Biffi, oggi sostituito in panchina da Messina causa squalifica, ha controllato il match dal primo all’ultimo minuto, mostrando un’ottima crescita sia tecnica che mentale.





L’Ospedaletti si fa vedere dalle parti di Parodi già dopo 30 secondi con il tiro di Martini che finisce alto sulla traversa. Al 9’ grande occasione per Cassini sull’uscita avventata dal portiere avversario, il numero 11 tenta la conclusione ma la sfera finisce sul fondo. Sempre Cassini ci prova al 14’ con una conclusione ravvicinata che viene bloccata a terra da Parodi.

L’Ospedaletti è padrone del gioco e trova la rete del vantaggio al 17’ con Giovanati che insacca colpendo con ottimo tempismo su calcio di punizione di Schillaci. Rete all’esordio per il difensore, alla sua prima assoluta con la nuova maglia.

Alla mezz’ora ancora un’occasione per l’Ospedaletti con Galiera che per un soffio non arriva sulla palla messa in mezzo da Martini.

Due minuti di recupero e le squadre vanno negli spogliatoi sull’1-0 per i padroni di casa.





Inizia la ripresa e, dopo soli 10 minuti di gioco, il Varazze resta in dieci per l’espulsione di Andreoni per somma di ammonizioni.

Quattro minuti più tardi ci prova Schillaci dalla distanza, palla alta. La ripresa scorre senza particolari emozioni e con l’Ospedaletti sempre abile a tenere il controllo del match a difesa del vantaggio.

Nei minuti finali di gara il Varazze si riversa in avanti alla ricerca del pari e, a due giri di orologio dal 90’, Ventrice si supera deviando in angolo la conclusione a botta sicura di Iardella.

La gara si chiude con la parità numerica per via dell’espulsione di Galiera nei minuti finali di gioco.

Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità e la vittoria dell’Ospedaletti che sale a quota 6 punti in classifica.



LE FORMAZIONI





Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Semati, 3 Alberti, 4 Martelli, 5 Giovanati, 6 Galiera, 7 Negro, 8 Martini, 9 Aretuso, 10 Schillaci, 11 Cassini (66’ 13 Saiti)

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Saiti, 14 Leone, 15 Porcelli, 16 Rovere, 17 Barbagallo, 18 Facente, 19 Ceriolo, 20 Fici

Allenatore: Giuseppe Messina





Varazze Don Bosco: 1 Parodi, 2 Daudo (66’ 13 Cavallone P.), 3 Patrone, 4 Bottino, 5 Andreoni, 6 Severi, 7 Aiello (74’ 16 Brini), 8 Caruso, 9 Perasso, 10 Cavallone G. (57’ 18 Iardella), 11 Damonte

A disposizione: 12 Faggiano, 14 Petrone, 15 Rossi, 17 Farci, 19 Filippone, 20 Cozzi

Allenatore: Gianni Berogno





Arbitro: Sig. Matteo Laganaro (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Andrea Poggi (Genova); 2° Sig. Giuseppe Nicolosi (Genova)





Marcatori: 17’ Giovanati

Ammoniti: Andreoni, Schillaci, Martelli, Iardella, Ventrice, Brini

Espulsi: Andreoni, Galiera