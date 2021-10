Calcio, Prima Categoria B. Vadese in campo alle 10.30 sul campo della Vecchiaudace, nel pomeriggio spicca Savona-Speranza

La domenica calcistica apre con il campionato di Prima Categoria targato Girone B con le prime sfide della giornata che si giocano questa mattina alle ore 10.30 e che potrete seguire nel live score sul nostro quotidiano online.

In campo scenderà la Vadese, che dopo l'inizio convincente e l'ingaggio di Piu, sfida la Vecchiaudace sconfitta all'esordio. In contemporanea sfida tutta da seguire tra la Pro Pontedecimo e una Sampierdarenese che ha l'occasione di scattare a punteggio pieno.

Nel pomeriggio (ore 15) in campo il resto del programma. Campo principale quello che vede impegnato il Savona nel derby interno contro lo Speranza con grande curiosità da parte degli addetti ai lavori. Chiudono il programma Letimbro e Quiliano & Valleggia che vanno a caccia dei primi punti stagionali ospitando Fegino e Campese.

Turno di riposo per il Città di Cogoleto, mentre nell'anticipo del sabato sera il Pra' FC ha superato 1-0 il San Cipriano balzando in testa da solo per una notte.