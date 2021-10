Calcio. Prima Categoria, Pro Savona ok anche contro lo Speranza, gli striscioni vincono 4-1 e restano a punteggio pieno

PRO SAVONA - SPERANZA 4-1 (17' F. Esposito, 21' F. Esposito, 51' Sheriienko, 61' Intili, 90' Spaltro)

Seconda vittoria consecutiva per la Pro Savona, che supera 4-1 lo Speranza e sale in testa alla classifica del girone B di Prima Categoria. Gara subito in discesa nel primo tempo con la doppietta di F. Esposito, a segno poi Sheriienko, Intili e Spaltro che fissano il finale sul 4-1

90' SPALTRO CALA IL POKER! Contropiede biancoblu con il numero diciassette che si invola verso la porta e supera Giacchello con un gran palombella.

86' ultimi minuti di gara, sempre striscioni avanti 3-1

77' partita che non offre più spunti degni di nota, Pro Savona in controllo del match e Speranza che sembra non avere più le forze necessarie per riaprire la gara

68' Rossetti per Youri Vittori, non eccellente la prova dell'ex centravanti del Finale

66' cresciuta molto la squadra di Girgenti in questa fase, pericoloso tiro cross di Titi respinto con i pugni da Rinaldi. Striscioni più passivi rispetto a un buon primo tempo

61' IL GOL DELLO SPERANZA! Errore in disimpegno da parte degli striscioni, ne approfitta Intili che trova la rete del 3-1 con un destro che si insacca nell'angolo alla destra di Rinaldi

60' Cirillo per Conti, primo cambio anche per lo Speranza

52' Balleri inserisce Fonjock e Spaltro al posto di Macagno e F. Esposito

51' TRIS SAVONA! SHERIIENKO! Macagno in area ha il tempo di girarsi e di appoggiare al numero undici classe '02, che scaraventa il pallone sotto la traversa.

49' Intili a centimetri dal 2-1: azione per vie centrali da parte dello Speranza, conclusione dell'attaccante rossoverde che sfiora il palo sinistro

47' subito una buona chance per A. Vittori, sinistro dal limite che non inquadra lo specchio della porta

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Alla pausa conduce la Pro Savona per 2-0 sullo Speranza, decide la doppietta di F. Esposito tra il 17' e il 21'

44' ancora lo Speranza al tiro con Boccardo, esterno sinistro che non impensierisce l'estremo difensore del Savona

43' Titi col mancino va direttamente in porta, pallone di poco alto e comunque battezzato sul fondo dal portiere Rinaldi, oggi al debutto con i colori biancoblu

42' punizione dal limite a favore dei rossoverdi, qualche secondo di esitazione da parte del direttore di gara, che fischia poi il fallo su Intili

37' flipper clamoroso davanti alla porta dello Speranza, che salva per ben tre volte sulla linea di porta respingendo le conclusioni di F. Esposito, Macagno e Y. Vittori

35' Y. Vittori sguscia in mezzo a due maglie rossoverdi, destro di prima intenzione da posizione defilata e sfera raccolta da Giacchello

26' fermato in posizione di fuorigioco Intili sul suggerimento in verticale di Conti, fatica lo Speranza a reagire dopo l'uno-due subito pochi minuti fa

21' ANCORA F. ESPOSITO! IMMEDIATO RADDOPPIO DEGLI STRISCIONI. Il numero sette savonese recupera palla sulla trequarti e lascia partire un violento rasoterra su cui nulla può Giacchello. 2-0 al "Ruffinengo"

17' PRO SAVONA IN VANTAGGIO! Macagno tra le linee apre sulla sinistra per F. Esposito, diagonale in corsa che trafigge Giacchello. 1-0 per gli striscioni

15' Youri Vittori con l'esterno dal limite dell'area, pallone a lato di un soffio

10' punizione dai ventidue metri di Macagno, deviazione della difesa avversaria e angolo per i biancoblu

6' sempre 3-5-2 per il Savona, 4-3-3 invece per la formazione allenata da Girgenti

3' subito pericolosissima la squadra di Balleri, F. Esposito a tu per tu con Giacchello non riesce a trovare la zampata vincente, miracoloso l'intervento del numero uno rossoverde che salva la propria porta

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni

PRO SAVONA: Rinaldi, Caroniti, Esposito M., Stefanzl, Fancellu, Kuci, Esposito F., Vittori A., Vittori Y., Macagno, Sheriienko.

A disposizione : Bresciani, Zecchino, Gavarone, Cigliuti, Rossetti, Spaltro, Diroccia, Fonjock

Allenatore : Balleri

SPERANZA: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Venturino, Conti, Di Nardo, Intili, Cham, Zoppi

A disposizione : Siri, Cirillo, Marsio, Pasquino, Vignale, Leone, Palmiere, Certomà, Contatore