Calcio. Promozione. Basta Caneva al Ceriale, prima vittoria biancoblu sul campo della Baia Alassio

BAIA ALASSIO - CERIALE 0-1 (20' Caneva)

48' finisce qua! Il Ceriale passa 1-0 al "Ferrando"

47' punizione dal limite per la Baia, una telefonata di Castello a Breeuwer

45' saranno tre i minuti di recupero

44' espulso per proteste mister Ghigliazza

44' esce Monaco, dentro Bellinghieri nel Ceriale

42' Ghigliazza si gioca anche la carta Basile la posto di Vignola: 4-2-3-1

41' gran giocata in recupero di Bonifazio su Odasso, scarico su Caneva immediato, ma la punta non ha più lucidità a causa della stanchezza

38' Nel Ceriale esce Farinazzo, al suo posto Gloria

36' Castello cerca la magia dpo l'uscita di Breeuwer, il lob pecca di precisione per trovare la porta biancoblu

31' un cambio per parte, con Cavassa a rilevare Danio, nel Ceriale esce Di Fino per Hamati

24' secondo cambio Ceriale con Bertolaso al posto di Buonocore

20' Bonifazi rileva Gerini nel Ceriale, 3-5-1-1 per i biancoblu con il neoentrato alle spalle di Caneva

16' Di Mari di testa da pochi passi, Breeuwer fa il miracolo e devia in corner, spinge la Baia...

13' replica Di Mari dai venti metri, palla un paio di metri alla sinistra di Breeuwer

12' Fantoni ha di testa l'occasione per chiudere i conti, il calcio d'angolo di Buonocore non viene però sfruttato a dovere a pochi passi da Pampararo

9' lancio illuminante di Castello per Morabito, pescato però in posizione irregolare

8' Morabito per Castellari, ancora un cambio per la Baia

2' prova a cambiar marcia Ghigliazza: Odasso va centrale, Fabricio esterno d'attacco: vespe con il 4-3-3

1' la ripresa si apre con un acmbio nella Baia, dentro Castello per Bogliolo

Secondo tempo

45' termina il primo tempo al Ferrando. Ospiti in vantaggio 1-0 con il gol di Caneva

38' gioco molto spezzettato in questo primo tempo per i tanti interventi fallosi. La partita tecnicamente e tatticamente ha poco da dire

28' la sveglia alla Baia prova a darla Odasso, collo destro dai venti metri, blocca Breeuwer

23' c'è maggior qualità nel Ceriale, l'inserimento di Eretta e Monaco ha dato maggior serenità ai biancoblu in prima impostazione. Buone le prove fino ad ora anche di Buonocore e Farinazzo come mezz'ali

20' CERIALE IN VANTAGGIO! LA PALLA SI IMPENNA SUL TOCCO DI UN DIFENSORE DELLA BAIA, L'ATTACCANTE EX PONTELUNGO E PIETRA NON HA DIFFICOLTAì A BATTERE PAMPARARO!

15' gran traffico in mediana, squadre speculari con il 3-5-2

10' punizione di Monaco sul primo palo, Pampararo aspetta la sfera senza muoversi.

5' nel Ceriale subito in campo Eretta e Monaco. Il difensore centrale è il perno della difesa a tre. Monaco in regia con Buonocore mezz'ala

1' si parte

Primo tempo

BAIA ALASSIO: Pampararo, Castellari, D'Aprile, Danio, Tamborino, Bogliolo, Odasso, Mangone, Di Mari, Vignola, Delfino.

A disposizione: Toja, Giannantonio, Shani, Cavassa, Castello, Basile, Morabito, Zouita, Diaconu

Allenatore: Ghigliazza

CERIALE: Breeuwer, Naoui, Genduso, Di Fino, Fantoni, Eretta, Farinazzo, Monaco, Gerini, Buonocore, Caneva.

A disposizione: Gagliolo, Masha, Bertolaso, Bonifazi, Bellinghieri, Messina, Gloria, Hamati, Ricotta.

Allenatore: Biolzi

Arbitro: Prastaro di Genova

Assistenti: Trucco di Imperia e De Pinto di Imperia