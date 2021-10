Calcio, Promozione. Occhio alla coda, Soccer Borghetto e Legino cercano ulteriore slancio per la propria classifica

Non sarà un pomeriggio banale quello che vivrà il campionato di Promozione , arrivato alla quinta giornata.

Da tanti club savonesi si attendono risposte, sicuramente non decisive, ma quantomeno indicative, soprattutto nei bassifondi.

Attenzione quindi a Baia Alassio - Ceriale con le squadre di Ghigliazza e Biolzi a caccia della prima vittoria in campionato e i biancoblu addirittura ultimi, ancora a zero nella casella dei punti fatti in classifica.