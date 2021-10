Calcio, Serie D. Il Vado prova ad alzare l'asticella, alle 15:00 la trasferta di Saluzzo

La prima vittoria in campionato, maturata mercoledì pomeriggio con la Caronnese, ha regalato una bella boccata di ossigeno alla classifica del Vado.

Oltre ai buoni riscontri dal campo, infatti, era necessario per i rossoblu iniziare a incamerare fieno in cascina per guadagnare posizioni di graduatoria più serene.

Oggi, con il Saluzzo (probabilmente la formazione sulla carta più abbordabile in queste prime cinque giornate di campionato) i rossoblu avranno la possibilità di confermare i progressi e spingere ulteriormente sull'acceleratore, seppur i granata per compattezza e organizzazione non saranno un cliente facile. Un test di maturità, mentale e tecnico da non sottovalutare per rientrare in Liguria con il sorriso.

Dare continuità di risultati e corpo alla classifica sarebbe importantissimo per mister Solari, seppur mancherà uno degli assi del tridente offensivo: Edoardo Capra.

Al suo posto ci sarà con tutta probabilità Leonardo Di Salvatore, con Aperi a sinistra e Lo Bosco riferimento centrale.

Buone le possibilità del rientro in regia di Costantini, mentre torna a disposizione Casazza dopo il turno di squalifica.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, livescore su Svsport.it

Il programma odierno