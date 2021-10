Calcio. Vado, tre punti dal peso specifico notevole nella trasferta di Saluzzo. Solari: "Abbiamo dimostrato sul campo di essere superiori a loro, ma prendere gol al 96', a partita finita, mi fa inc..."

Sebastiano Aperi e Loreto Lo Bosco: due nomi, due certezze. Il Vado centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e sale al quinto posto in classifica dopo il 2-1 esterno sul campo del Saluzzo.

A segno ancora una volta l'esterno offensivo catanese e il capitano ex Sanremese, entrambi in gol nella ripresa prima della rete a tempo scaduto da parte di Gaboardi, un episodio non andato giù a mister Solari, comunque soddisfatto per la prova dei suoi: "A partita finita mi fa veramente inc... subire un gol del genere - le parole del tecnico rossoblu - siamo sempre stati in controllo del match, gestendo il possesso praticamente per tutti i novanta minuti, ma se vogliamo diventare una grande squadra queste leggerezze sono inaccettabili".

Un episodio ininfuente ai fini del risultato, che permette ai liguri di scalare numerose posizioni nella parte sinistra della graduatoria: "Abbiamo fatto la partita giusta, contro un avversario scorbutico che non ti permette di giocare in maniera pulita. Primo tempo di controllo, nella ripresa poi, forzando maggiormente qualche giocata, sono arrivati i gol di Aperi e Lo Bosco, sicuramente meritati per quanto fatto vedere a livello di atteggiamento e manovra".

Rossoblu di nuovo in campo sabato prossimo nell'anticipo in scena al "Chittolina" contro il Pont Donnaz: "Godiamoci queste due vittorie di fila dopo un inizio di campionato molto intenso, ma da domani si volta subito pagina".