Pallanuoto, Champions League. Il gol allo scadere di Rocchi vale la qualificazion per la Rari Nantes Savona, il pareggio con lo Jadran Herceg arriva a fil di sirena

Terza ed ultima giornata a Szolnok in Ungheria per il Girone “C”

valevole per il concentramento Qualification Round II della Champions

League.

La Carige Rari Nantes Savona, priva di Andrea Fondelli, espulso ieri per brutalità, ha pareggiato, in mattinata, con i montenegrini dello Jadran Herceg Novi.

11 a 11 è stato il risultato finale di un'altra partita

giocata punto a punto dove il pareggio è stato conquistato sul filo

della sirena finale grazie al gol del difensore Niccolò Rocchi.

Per i savonesi sono andati in gol Vuskovic 3, Rocchi e Molina 2, Rizzo (su rigore), Bruni Campopiano e Iocchi Gratta 1.



Per capire però se i biancorossi passavano il turno si è dovuto

aspettare la seconda ed ultima partita del girone che, essendo terminata 13 a 12 in favore dello Szolnok sul Vouliagmeni, ha aperto le porte del mprossimo turno, i Qualification Round III, alla Carige Rari Nantes Savona che, essendosi classificata seconda nel girone, può così proseguire il suo cammino in Champions League.

Il prossimo turno di Champions League è previsto con incontri di andata e ritorno il 16 e 20 ottobre, quindi, l'incontro di Campionato valevole per la 2^ giornata della Regular Season tra Carige Rari Nnates Savona e Telimar Palermo, in programma sabato 16 ottobre sarà anticipato a mmercoledì 13 ottobre alle ore 14,30.

