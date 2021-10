Calcio. Interviene anche Quiliano Domani: "Condanniamo l'aggressione all'arbitro Kartal"

Anche il mondo della politica ha voluto prendere posizione su quanto avvenuto al direttore di gara Akif Kartal al termine di Quiliano & Valleggia - Campese.

A seguire la nota di Rodolfo Fersini, Capogruppo del Gruppo Consiliare di Quiliano Domani:

"In merito alla aggressione subita dall’arbitro di calcio Mehmet Akif Kartal Domenica10 nel campo Picasso di Quiliano al termine della partita Quiliano&Valleggia vs Campese, prontamente stigmatizzato dal Presidente del comitato Ligure Giulio Ivaldi come fatto assolutamente ingiustificabile e in linea con le dichiarazioni del Presidente della Polisportiva Aureliano Pastorelli e del Presidente del Q&V calcio Giorgio Landucci, come Gruppo Consiliare Quiliano Domani condanniamo e prendiamo le distanza da quello come da tutti gli episodi di violenza senza se e senza ma specialmente se avvengono in occasione di attività sportive che dovrebbero trasmettere ben altri valori.