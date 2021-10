Calcio, Prima Categoria. Prima vittoria stagionale per la Letimbro, vice-allenatore Serra: "Ci serviva questo successo; ringrazio Oliva per la fiducia in queste due gare"

Arriva il primo sigillo stagione per la Letimbro targata Oliva, i gialloblù superano tra le mura amiche il Fegino con un ottimo 3 a 1. A sedere sulla panchina dei savonesi, complice la squalifica per due turni del mister, è stato Simone Serra, vice-allenatore, che ha così espresso la propria soddisfazione per aver guidato la squadra al successo:

“È stata un’emozione indescrivibile, devo ammettere che il sabato notte prendere sonno è stato complicato, sia per la prima che per la seconda gara, è un piccolo sogno che si avvera. Mi porto a casa una grande esperienza, ma la cosa che ho capito di più è che fare l’allenatore è una cosa davvero complicata. Hai una tensione enorme che sfoghi nei 90 minuti e devi cercare di sfogarla bene, perché potrebbe essere addirittura deleterio per la squadra. Insomma, devi urlare bene e quando serve, ed è una cosa che devo ancora imparare.

Dalla gara arrivano diversi segnali: “Domenica è stata una vittoria fondamentale, soprattutto per il morale della squadra. Serviva un successo per sbloccare ancora di più mentalmente i ragazzi e fargli capire, se ancora ce n’era bisogno, che sono un gruppo fantastico di uomini ma soprattutto un gruppo calcisticamente molto valido. Di positivo rimane sicuramente il risultato e la bellissima prestazione nel primo tempo. Bisogna lavorare sulla mentalità ancora forse “discontinua” e sui particolari nelle fasi clou della partita. Questa è una squadra che renderà la vita difficile a tutti.”

Una collaborazione con Oliva che va avanti da anni, basata sulla fiducia reciproca: “Con mister Oliva ormai sono 3 stagioni che lavoriamo insieme” – prosegue Serra – “Purtroppo le prime due sono state fermate dalla pandemia, spero che quest’anno possa essere la volta buona per ripartire. Devo ringraziare tutta la Letimbro, in particolar modo, e non me ne voglia nessuno, proprio lui! Lo ringrazierò per sempre, mi sta insegnando come si allena, come ci si rapporta coi ragazzi. Mi sono legato a lui professionalmente e umanamente. Lo devo ringraziare anche perché queste due partite mi ha fatto gestire a me la situazione, intervenendo solo per discutere i cambi, questa è una cosa che mi ha reso estremamente felice ma mi ha fatto capire quanta fiducia ha in me. Questo gruppo è un gruppo giovane, ad inizio preparazione purtroppo non abbiamo avuto tutti i ragazzi a disposizione, ma ora stiamo crescendo sempre di più è come ho detto in precedenza, questa è una squadra che renderà la vita difficile a tutti. Dove possiamo arrivare? Noi pensiamo ad andare in campo e a provare a vincere, se ci riusciremo saremo contenti, se perderemo stringeremo la mano agli avversari. Realisticamente il nostro obiettivo è rimanere in categoria, ma questo gruppo ha le potenzialità per togliersi soddisfazioni.”