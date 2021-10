Calcio, Seconda Categoria. La San Francesco inizia con il piede giusto, Daniele Illiano: "Domenica la prima sfida importante, proviamo a far bene su tutti i fronti"

E’ iniziata nel migliore dei modi la stagione della neo nata San Francesco Loano, il sodalizio rossoblù ha infatti centrato due successi in altrettante uscite in Coppa Liguria di Secondo Categoria facendo capire, a chi ancora non lo sapesse, che c’è una nuova pretendente al titolo. Tra i senatori del gruppo, nonché capitano, c’è Daniele Illiano, che è così intervenuto:

“Ho accettato questa nuova avventura per il progetto ambizioso che la società mi ha mostrato. Ripartire dalla seconda categoria non è facile, ma a Loano era doveroso farlo. Una piazza così storica e importante non poteva non avere più il calcio. Siamo un gruppo affiatato, composto da 5/6 giocatori un po’ più vecchietti e di giovani molto bravi, guidati da un allenatore esperto e navigato che insieme a tutto il suo staff ci sta preparando al meglio.”

Gara decisiva domenica prossima, poi sarà campionato: “Questa squadra deve essere protagonista su tutti i fronti. Domenica c’è già il primo scontro diretto, il primo dentro o fuori contro il Borgio Verezzi in coppa. Giocheremo in casa nostra davanti alla nostra gente, per noi non sarà semplice, loro hanno due risultati su tre e sono una società navigata in queste categorie. Ripeto non sarà facile, ma ti garantisco venderemo cara la pelle.”